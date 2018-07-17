«Привет от Цоя»: В Петербурге на крыше дома написали строчку из «Кукушки»

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«Солнце мое, взгляни на меня» теперь красуется на крыше новой концертной площадки Roof Place. Здание находится на Васильевском острове.

В среду, 18 июля, в Петербурге на концертной площадке Roof Place пройдет концерт группы «Симфоническое Кино». В преддверии культурного мероприятия представители креативной студии Artletika сотворили на крыше дома настоящий стрит-арт. Они написали строчку из «Кукушки», которую в свое время исполняла группа «Кино».

Таким образом, это своеобразный привет от Виктора Цоя его поклонникам. Легендарный музыкант по сей день остается в сердцах меломанов, а его песни любят перепевать многие знаменитые люди. К примеру, в этом же Петербурге группа «Биртман» записала кавер-версию композиции «Прохожий» и сняла на него интересный клип.