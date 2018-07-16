«Стиг со свалки»: В Великобритании скончался детский писатель Клайв Кинг

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Он умер 10 июля, но общественности сообщили об этом только сегодня. Ему было 94 года, литераторы и семья говорят о страшной утрате.

В Великобритании 10 июля скончался детский писатель Клайв Кинг, он ушел из жизни в 94 года. На данный момент не сообщает, что могло стать причиной кончины. Предполагается, звезда литературы покинул мир по естественным причинам.

Несмотря на то, что Клайв Кинг за свою творческую карьеру написал 4 пьесы и 17 романов, популярность к нему пришла в 1963 году с выходом в свет романа «Стиг со свалки». Впоследствии книгу внесли в школьную программу Великобритании. В 2002 году по ней сняли сериал в главной роли с Робертом Таннионом, талантливо сыгравшего пещерного человека из песчаного карьера.