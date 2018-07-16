В честь победы Франции в ЧМ-2018 была переодета Мона Лиза

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Мона Лиза примерила форму сборной Франции по футболу. Таким необычным образом руководство Лувра решило поздравить сборную страны с победой на ЧМ-2018.

Финал Чемпионата мира по футболу вчера, 15 июля приковал фанатов данного вида спорта к экранам телевизоров. Особенно сильно болели жители Франции и Хорватии, сборные команды которых сошлись в поединке. В результате серьезного противостояния победу одержали французские футболисты.

Не один житель Франции не остался равнодушным к победе, а руководство Лувра вообще решило довольно необычным способом отдать честь футболистам. На своей страничке в социальной сети Twitter руководство музея написало поздравительные слова в адрес спортсменов и выставил изображение Моны Лизы, которую в честь победы Франции в ЧМ-2018 переодели в форму сборной страны. Такая возможность появилась при помощи использования специального графического редактора.

Кроме этого, во Франции народ массово вышел на улицы, где в честь победы были подсвечены Эйфелева башня и Триумфальная арка. На фасадах арки появлялись портреты членов сборной Франции, которые стали чемпионами. Напомним, что ровно 20 лет назад, в 1998 году французы уже выигрывали мировое первенство.

Как известно, ЧМ-2018 впервые в истории проходил в России с 14 июня по 15 июля.