Последняя русская императрица оставила свой таинственный знак

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На стенах подвала Ипатьевского дома накануне расстрела царской семьи Александра Федоровна оставила свой символ: дьявольскую пентаграмму с непонятной каббалистической надписью, расшифровать которую не удается даже сейчас.

Историки установили, что общество последней императрицы России часто разделял Григорий Распутин, который вместе с доктором Бадмаевым стали для нее близкими друзьями. Вместе они серьезно увлеклись модным спиритизмом и оккультизмом. Данные обряды и верования все более увлекали императрицу, со временем она отводила для данных занятий все больше времени. Довольно скоро она изобрела свой собственный таинственный знак, который оставляла на всех стенах в комнатах, где ей предстояло прожить хотя бы сутки. Ее приятели, о которых в широких кругах ходила дурная слава, вероятно и вовлекли ее в таинственное тибетское общество «черных Бонпо», которые распространяли идеи человеконенависти и черной магии.

Однако Александра Федоровна этим не ограничилась. Историки установили, что в окружении царицы было очень много представителей тайных обществ Индии и Тибета, а также их отделений в Германии и Швейцарии. Ученые предполагают, что о ее убеждениях и магической деятельности знали многие, а потому очень боялись. Не исключено, что именно из-за страха распространения ужасной политической заразы ни один родственник русского императора, царствующий в Европе, не согласился защитить и принять семью отрёкшегося от престола Николая II.