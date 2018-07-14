Скончалась писательница Кристине Нёстлингер

Вчера, 22:54

На 82-м году жизни скончалась Кристине Нёстлингер (Christine Nöstlinger), автор более ста детских книг, а также книг по кулинарии. Она была лауреатом многих международных премий, например, премии имени Астрид Линдгрен, имени Ганса Христиана Андерсена и других.

Нёстлингер так и называли австрийской Астрид Линдгрен. Она может по праву считаться одним из оригинальнейших авторов детской литературы в мире.

Известная австрийская писательница родилась 13 октября 1936 года в Вене. После окончания школы окончила Венскую Академию художеств. Занималась графикой и иллюстрированием книг. Первую свою книгу, «Огненно-рыжая Фредерике», написанную в 1968 году, писательница иллюстрировала сама. За эту книгу ей была присуждена премия Фридриха Бедекера.

Потом стали появляться новые книги писательницы, героями которых были обыкновенные дети, которых можно встретить где угодно в повседневной жизни.

По произведениям Кристине Нёстлингер сняты фильмы. Писательница также сочиняла сценарии и писала литературные критические статьи.

Переводились книги писательницы более чем на 30 языков.