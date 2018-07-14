«Смерть – это грех, даже на бумаге»: Полина Дашкова прячется от кармы за псевдонимом

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Игры с «костлявой» могу обернуться жуткими душевными муками для потревожившего ее человека. Именно поэтому звездный автор детективов никогда даже вскользь не упоминает свое настоящее имя.

Полина Дашкова, она же Татьяна Поляченко, является одним из самых востребованных писателей-современников в отечественной литературе. Ее детективы моментально становятся бестселлерами, однако суеверный автор не считает всероссийское признание исключительно своей заслугой. Дашкова верит в судьбу, боясь оступиться на своем жизненном пути.

Придерживаясь принципа «смерть – это грех, даже на бумаге», писательница прячется от наполняющейся с выходом каждой новой книги кармы за псевдонимом. Настоящий детектив не может обойтись без кровавых расправ, нехороших людей и не всегда торжествующей справедливости, поэтому «костлявая» не дремлет.

На страте карьеры писательницы Дашкова взяла псевдоним по требованию одного из издательств. Правило очень простое: раскрученное имя останется при «конторе», если автор вдруг захочет уйти. Со временем Полина увидела в «литературной маске» более глубокий смысл.

Подобное суеверие может показаться детским или глупым, однако для писательницы важно одно – пока карьера развивается строго по правилам, душа пребывает в состоянии покоя, а значит, ничто не отвлекает от творчества.