Собянин: При реставрации павильонов ВДНХ нашли неизвестные фрагменты живописи

Сегодня, 18:08

При реставрационных работах специалисты часто делают совершенно неожиданные находки. Не стала исключением и московская главная выставка.

Сообщение об этом сделал Сергей Собянин в своём аккаунте во «ВКонтакте». Он проинформировал, что при реставрации павильонов ВДНХ нашлись неизвестные ранее фрагменты живописи. Вероятнее всего они были скрыты, когда в середине 1960-хгодов интерьеры павильонов ВДНХ обновлялись.

Собянин сообщил, что в «Геологии» нашли фрагменты живописи, скрытые бумагой. Она располагалась на колоннах, имела золотой фон и изображала сцены из жизни геологов. С его слов, сохранность у живописи очень хорошая.

Также неожиданную находку обнаружили и при реставрации павильона №5 ВДНХ. Там были найдены рисунки, относящиеся к пятидесятым годам прошлого века. У них «латвийский мотив». Это изображение колосьев, лент и клевера.

Масштабные реставрационные работы павильонов ВДНХ продолжаются на протяжении нескольких лет. Основные из них, как сказал Собянин, завершатся в 2018 и 2019 годах.