«Опустилась»: Легендарный диктор Светлана Моргунова спивается

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Икону стиля советской эпохи сейчас просто не узнать.

Легендарный диктор Светлана Моргунова, некогда бессменная ведущая программы «Время» и концерта «Голубой огонек», сейчас находится в не самом завидном положении. Коллеги утверждают, что 78-летняя знаменитость перестала быть востребованной на телевидении и начала искать утешения на дне бутылки.

По словам источников в окружении Моргуновой, она активно спивается и всё чаще появляется в непристойной компании. Опустилась она до такого уровня благодаря пристрастию к алкоголю, которое, по мнению знакомых, появилось у неё уже достаточно давно. Коллеги утверждают, что ещё в бытность главной ведущей страны она любила в перерывах выпить рюмку вина для бодрости. Со временем эта привычка прогрессировала и на фоне финансовых проблем превратилась в бытовой алкоголизм. Друзья Моргуновой уверены, что её нужно спасать, однако как это сделать, никто пока не знает. У теледивы есть взрослый сын, однако её судьба, вероятно, ему безразлична. В прошлом она также много лет дружила с Нелли Кобзон, но у неё своих забот полно, говорят источники в её окружении.

Ранее мы писали, что Валерия Гай Германика призналась в употреблении алкоголя. Выпивать она начала с 14 лет.