Переломавший на съемках ребра актер Панкратов-Черный госпитализирован

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Роль в сериале «По законам военного времени» стала новым испытанием не только для каскадеров, но и для актеров.

Актер Александр Панкратов-Черный надолго запомнит события на съемках нового проекта. Переломавший ребра артист госпитализирован. У него диагностировали перелом двух ребер. Состояние актера в пределах нормы. После оценки своего состояния и самочувствия 69-летний артист отказался от пребывания в госпитале и отправился на съемочную площадку.

Коллеги обеспокоены его состоянием. Но повлиять на решение актера не могут. Причины травмирования пострадавший усматривает в плотном рабочем графике и постоянной спешке. В 1991 году в результате аварии Панкратов получил травму головы и перелом девяти ребер. В тяжелейшем состоянии он был доставлен в больницу.