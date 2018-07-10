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К творчеству гиперреалиста в мире относятся неоднозначно. Некоторые считают его гением, а кое-кто называет извращенцем.

Китайский скульптор Му Боян создал новую серию безобразных толстяков, которую представил на своей страничке в социальной сети. Как обычно, провокационные работы выпускника Пекинской Академии изящных искусств вызвали множество взаимоисключающих комментариев. Хотя сам творец не устает повторять, что своими скульптурами он борется с «проклятием 21 века» - ожирением, подписчики попеняли Бояну за отсутствие толерантности и даже обвинили в человеконенавистничестве.

Удивительно, но в Китае до сих пор толстые люди воспринимаются не, как страдающие ожирением, а как имеющие значительный социальный статус. По этой причине у себя на родине Боян не имеет популярности и вынужден выставляться на вернисажах Европы и США. Некоторые искусствоведы считают, что китаец своим творчеством противопоставляет себя скульптором Древней Греции, для которых идеальные пропорции обнаженного тела являлись культом.