Ольга Дроздова раскрыла причину, по которой не могла иметь детей

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Ольга Дроздова поделилась тем, что происходит в их отношениях с Дмитрием Певцовым.

Не так давно Дроздова посетила программу «Судьба человека» с ведущим Борисом Корчевниковым, где и поделилась некоторыми тайнами из супружеской жизни.

До Ольги гостем у Бориса был муж Дроздовой - Дмитрий. Он рассказал, что влюбился в актрису во время съемок фильма «Прогулка по эшафоту».

В то время за Ольгой ухаживал состоятельный мужчина из Швейцарии, но актриса бросила его ради Певцова. Дроздова вернулась в Россию и была счастлива с Дмитрием, даже живя в общежитии. Ольга стала тем человеком, который убедил Певцова, что надо возродить общение с его сыном Даниилом. В 2012 году сын погиб. Ольга была рядом и помогла Дмитрию пережить эту утрату.

Несмотря на огромное желание пары завести детей, они смогли осуществить эту мечту лишь спустя 15 лет совместной жизни. Родился мальчик, которого назвали Елисеем.

Причиной, по которой у пары так долго не мог появиться малыш, был аборт, который Ольга сделала, когда еще училась в институте. Во время венчания пары батюшка сообщил Ольге, что аборт приравнивается к убийству. После этих слов Дроздова, осознав свою ошибку, смирилась с тем, что у нее не будет детей. А потом произошло чудо. Ольга и Дмитрий стали родителями.

Уже 27 лет пара счастлива вместе.