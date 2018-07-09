Украине не хватает денег на детское "Евровидение"

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Кризисная финансовая ситуация в Киеве толкнула правительство на отказ от участия в конкурсе.

Киевские власти объясняют свой отказ от участия в детском "Евровидении" из-за нехватки финансирования. По их подсчетам, они не смогут организовать отборочный тур, оплатить членский взнос и внести все обязательные выплаты. Таким образом, недостаток денег в бюджете вынудила правительство впервые отказаться от участия в конкурсе. Украине не хватает 759 миллионов гривен для финансирования данного конкурса.

Детское "Евровидение" проводится с 2003 года и в этом году оно будет проходить в Минске. В прошлом году победила россиянка, однако, в связи с проведением Чемпионата Мира "Евровидение" для детей перенесли в Беларусь.

На данном этапе многие больше не оценивают "Евровидение" как песенный конкурс, а лишь как тщательно замаскированную политическую игру. К сожалению, многочисленные конфликты между государствами всплывают на поверхность именно на таких международных слетах.