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"Страшный грех": Задорнова погубила его религия

Сегодня, 09:52

Юморист умер из-за увлечения язычеством, что считается страшным грехом.

5 ноября стало известно, что российский юморист Михаил Задорнов под страхом смерти решил отказаться от неоязычества в пользу православия. Об этом заявил настоятель храма Живоначальной Троицы в Москве протоиерей Андрей Новиков.

В сообщении священника указывается, что по просьбе родных и друзей священник соборовал Задорнова. За два месяца до этого больной раком юморист покаялся православному христианскому Богу. Протоиерей Андрей Новиков особенно указывает: "Да простит ему Господь годы эпатажного заигрывания с язычеством".

Сам же Задорнов часть своей жизни придумывал различные гипотезы в области этимологии российских слов и историю славянства. Всё это очень сильно критиковало научное сообщество, так как ничего с реальным знанием размышления Задорнова не имели.

Сам же юморист увлечения язычеством не скрывал. Он постоянно рассказывал о древних обрядах, фотографировался с идолами и занимался идолопоклонничеством, а также вспоминал славянских богов.

Стоит понимать, что всё это с точки зрения любого вида христианства - страшный грех. То есть Задорнова могла погубить именно его религия – многобожье. Когда же он обратился к православию под страхом смерти, то конечно же прощения за свою деятельность язычника не получил.

Примечательно, что буквально через 5 дней после публикации протоиерея Андрея Новикова Михаил Задорнов скончался. Причиной смерти, с религиозной точки зрения, стало его увлечение древним славянским язычеством, которое стало самым большим грехом в его жизни.

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