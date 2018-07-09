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В Саратове 50 свадебных пар прошлись по городу

Сегодня, 08:45

Семейный парад в Саратове состоялся в честь дня семьи и верности, 8 июля. Одна из 50 пар сыграла в этот день настоящую свадьбу.

 Одна из девушек, участвующих в параде, рассказала, что всегда мечтала сыграть свадьбу именно в этот день. По словам Александры, он символизирует семейное счастье, и пара, которая связала себя узами брака именно 8 июля будет очень счастлива на всю жизнь. 50 супружеских пар сначала прошлись по центральной улице города, а затем дали небольшое представление. Вокруг шествия собралось немало людей, заинтересовавшихся необычным «митингом». И не удивительно, ведь 100 человек в свадебных платьях и костюмах трудно не заметить. С праздником горожан поздравила и директор ЗАГСа Юлия Пономарева. Юлия рассказала, что вчерашнее событие является знаком того, что в мире существует любовь и забота.

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