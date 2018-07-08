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Скончался писатель Валерий Ганичев

Сегодня, 20:26

Сегодня в возрасте 84 лет ушел из жизни российский и советский журналист, общественный деятель, глава Союза писателей России, доктор исторических наук. Об этом сообщили на сайте Союза писателей.

На официальном сайте организации выразили свои глубокие соболезнования родственникам и близким Валерия Николаевича Ганичева. Писатель скончался днем на 85-м году жизни. О месте и дате прощания и церемонии захоронения близкие погибшего сообщат позже.

Валерий Ганичев появился на свет 3 августа 1933 года Новгородской области в городе Пестово. В 1956 году завершил учебу на историческом факультете КГУ им. Шевченко. С 1960 года вел деятельность журналиста в Москве, работая в журнале «Молодая гвардия», а через 8 лет был назначен директором издательства. Валерий Николаевич является автором множества исторических романов, обладателем большого количества наград в области литературы. С 1994 по 2018 год возглавлял Союз писателей России.

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