"Мистическая смерть": Хворостовский умер из-за роли "нечистой силы"

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Артиста предупреждали, что игра с потусторонним миром может привести к смерти, но он беззаботно продолжал играть любые роли.

Первым признакам болезни Хворостовский не придавал значения. Во время репетиций у него начинала кружиться голова, ухудшалась координация движений. Все это Дмитрий списывал на усталость от постоянной работы. Коллеги артиста замечали, что он чувствует себя плохо, но на все вопросы о состоянии Хворостовский отмахивался.

И вот врачи озвучили ему страшный диагноз - опухоль гипоталамуса. Обнаружить заболевание удалось на ранней стадии, поэтому остался шанс выжить и прожить долгую жизнь. Но все оказалось иначе. Резко состояние артиста начало ухудшатся, и вот в последние месяцы перед смертью он как бы предчувствовал неминуемое.

Продолжение... "Игра со смертью": Табаков трижды в своей жизни мог умереть Страшную тайну артист раскрыл собственноручно в книге «Моя настоящая жизнь».... Концерты Дмитрия начали отменять, а сам он старался не выходить из дома в периоды, когда было совсем плохо. Вторая жена артиста, Флоранс, как могла поддерживала мужа и заботилась о нем. Он в свою очередь эту поддержку ценил. Но смерть оказалась неминуемой и 22 ноября 2017 года Дмитрий Хворостовский скончался.

Конечно же, кончина на первый взгляд казалась стандартной: болел раком, вот и умер. Но коллеги и друзья считают, что Хворостовский умер из-за магии, а именно из-за роли в постановке "Демона". Такое мнение образовалось из-за старинного театрального поверья, которое говорит о том, что роли "нечистой силы" призывают к человеку страдания, несчастья и страшные болезни.

Перед тем, как врачи поставили Хворостовскому неутешительный диагноз, он сыграл роль нечистой силы в мистической постановке, что и могло стать причиной появления смертельного недуга. Так говорят его коллеги, которые верят в приметы. Также друзья Хворостовского вспомнили рассказ артиста о гадалке, которую он встретил в детстве.

Цыганка предсказала, что у Хворостовского будет огромная слава и признание, но уже во взрослом возрасте он серьезно заболеет. Верить в такое пророчество Хворостовский не спешил, но в итоге жизнь повернулась именно так. "Мистическая смерть" продолжает муссироваться в театральных кругах среди тех, кто не верит в естественную причину кончины Дмитрия Хворостовского.