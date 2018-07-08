"Игра со смертью": Табаков трижды в своей жизни мог умереть

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Страшную тайну артист раскрыл собственноручно в книге «Моя настоящая жизнь».

Изначально этому не придали значения ни родные ни поклонники, но после реальной смерти все обратили внимание на рассказы Табакова о смерти. Игра со смертью была для Табакова привычной. Оказалось, что артист трижды в своей жизни мог умереть. Но всегда удача была на его стороне и Олег Павлович оставался в этом мире.

Странным остается тот факт, что Табаков очень просто размышлял о своей смерти, с юмором рассказывая о случаях, которые могли стать для него фатальными в любой момент. Впервые риск погибнуть насти артиста в 1940-х годов в Саратова. Тогда Олег Павлович едва не оказался под движущимся трамваем, но один из пассажиров его спас.

Второй раз смерть "помахала рукой" Табакову в 1990-х годах во время авиаперелета. У самолета, на котором летел Табаков, загорелся двигателей. Казалось бы, авиакатастрофа неизбежна, но артисту удалось выжить благодаря опытным пилотам.

Самым печальным в своей жизни случаем, когда он мог умереть, Табаков считал попытку его матери сделать аборт на пятом месяце беременности. Но "убить младенца" у женщины не получилось и Олег Табаков выжил. Про этого человека можно сказать, что он родился в рубашке, ведь несколько раз он находился на грани смерти, но чудом оставался в живых.