Заслуженную балерину Ольгу Искандерову насмерть сбил лихач на Невском проспекте

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Трагедия произошла 18 июня в Санкт-Петербурге. Коллеги одинокой заслуженной артистки РСФСР разыскивают морг, в котором находится ее труп.

В ДТП в Санкт-Петербурге погибла 75-летняя заслуженная артистка РСФСР, блокадница, известная балерина, старейший педагог Мариинского театра Ольга Искандерова. Трагедия произошла на Невском проспекте 18 июня около 01:00. Женщина стала жертвой автомобильных гонок: 28-летний лихач из Краснодара на Toyota Supra соревновался со своим приятелем, и насмерть сбил Ольгу Искандерову. В отношении виновного возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ, однако позже ее переквалифицировали в причинение смерти по неосторожности, свою вину он не отрицает.

По камерам видеонаблюдения установлено, что погибшая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, однако на разделительной полосе проспекте загорелся красный. Вероятно женщина не заметила его, и продолжила свой путь на запрещающий сигнал.

Балерина жила одна в квартире на улице Марата, в связи с чем о ее гибели коллеги и ученики узнали недавно, на данный момент они пытаются разыскать морг, в котором находится труп погибшей артистки, чтобы организовать достойную похоронную церемонию.

Ольга Дмитриевна Искандерова родилась 17 августа 1943 года в Ленинграде. Окончила Ленинградское хореографическое училище в 1962 году по классу Н. Беликовой, после чего исполняла многочисленные партии в Ленинградском театре оперы и балета им. Кирова, где получила признание и любовь зрителей. С 1985 по 2010 годы она преподавала в Академии русского балета Вагановой, с 1999 заслуженную балерину пригласили стать преподавателем-репетитором для солистов Мариинского театра.