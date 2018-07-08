«Всё ради ребёнка»: Олега Табакова погубила магия

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Семья заведомо навлекла на себя беду, и в последствии убила отца и мужа - Олега Табакова. Магический обряд мог стать роковой ошибкой.

Как известно, дома у Олега Табакова есть два портрета – артиста и его супруги. Оказалось, что их 13 лет назад писал художник Дмитрий Карпухин. Обе работы заказывала Марина Зудина. Работа была успешно сделана, но вот на этом история не заканчивается, картины использовали для чёрной магии.

Марина Зудина родила Табакову сына Павла, но через некоторое время у супругов появилась новая мечта – дочка. Дело в том, что Олег Павлович мечтал именно о девочке. У него была дочь от первого брака, но после романа и развода девушка прекратила общаться с отцом.

Зудина забеременеть от Табакова во второй раз не могла. Стоит отметить, что во время романа с артистом, женщина тайно делала аборт. Затем она очень жалела о своих деяниях и стала более религиозной, решив, что аборт – это грех.

В один момент Марине Зудиной посоветовали пойти к ведунье, которая при помощи чёрной магии заговаривает на беременность. Действует всё на портретах, именно для этого их 13 лет назад и заказали у художника. После магических обрядов Табаков с супругой делали всё ради ребёнка, и даже повесили портреты в своей спальне. Через некоторое время женщина забеременела.

Специалисты заявили, что если Зудина совершила аборт, а затем решила прибегнуть к чёрной магии, то она автоматически привлекла несчастье в свою семью. По словам колдунов, она совершила тяжёлый грех после первого греха. В ответ была послана ответная магия, которая и погубила Табакова.

Именно из-за пользования магией и услугами чёрной колдуньи, по словам экспертов, Олег Табаков и попал в больницу в конце ноября прошедшего года. Скончался же он даже не приходя в сознание 12 марта. Специалисты видят здесь самые чёткие следы потустороннего дьявольского магического вмешательства.