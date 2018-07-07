Дух Муслима Магомаева навещает жену

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Только Тамара Синявская может распознать знаки, которые супруг посылает ей с того света. Об этом она рассказала в документальном фильме «Тамара Синявская. Созвездие любви».

Тамара Синявская рассказала, что дух Муслима Магомаева навещает до сих преданную жену. Она слышит звуки в полной тишине и всегда понимает, улыбается ее супруг, негодует или пытается о чем-то предупредить. Синявская принимает усопшего любимого в качестве своего ангела-хранителя.

Муслим Магомаев скончался в 2008 году от продолжительной болезни. Весь мир был шокирован такой утратой, поскольку исполнителя любил каждый. Тамаре и Муслиму завидовали многие, ведь это самая крепкая пара в отечественном шоубизе, которая смогла пронести любовь и преданность сквозь года. Они поженились в далеком 1974 году и никогда не расставались с тех пор, показывая пример поколениям.