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Актёр признался, что никогда не видел такого накала в отношениях России и Великобритании, как сейчас.

Информационный ресурс «Off Guardian» опубликовал статью, в которой советский и российский актёр Василий Ливанов обратился к британскому народу. Легендарный «Шерлок Шолмс» призвал простых людей сохранять хорошие отношения с россиянами, несмотря на политику властей. Знаменитость напомнил, что в своё время за роль известного английского сыщика он был удостоен Ордена Британской Империи. Награду ему вручала лично Королева Елизавета II.

Ливанов подчеркнул, что во многих ситуациях принято искать виновных с обеих сторон. В то же время в случае, когда уровень российско-британских отношений упал «ниже плинтуса», виноват исключительно Лондон, уверен артист. Ливанов заметил, что на его памяти прецедентов такого ухудшения взаимоотношений между двумя странами не было даже в годы холодной войны. Он призвал британцев сохранить хорошие отношения с россиянами.

Ранее мы писали, что гости ЧМ-2018 из Великобритании были удивлены реальным положением дел в России. Запуганные западными СМИ британцы не ожидали столь радушного приёма.