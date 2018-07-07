«Заложница амплуа»: Ольга Лозовая была счастлива лишь на сцене

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За счастливой артисткой скрывалась совсем другая Ольга. После похорон великой субретки стали известны некоторые тонкости её жизни.

5 июля с Ольгой Лозовой попрощались коллеги и близкие, а также люди, которые питали к женщине глубокое уважение, а таких оказалось очень много. Жаль, что такое количество хороших слов в основном принято озвучивать уже во время похорон.

Коллеги говорят, что Ольга Лозовая «просто поспешила к Богу на бал». Они не могут поверить в то, что произошло на самом деле, хотя женщина увядала прямо на их глазах. Но такой она была только за кулисами, а вот на сцене актриса широко натягивала улыбку, и казалось, что её стройность – это лишь её желание, а не злосчастный рак.

Ольга обожала свою жизнь, спешила жить, любила всё, чем она занимается, отдавала работе всю себя в удовольствие. Ведь именно на сцене она жила. «Заложница амплуа», - считали многие.

Ещё недавние, июньские фото демонстрируют кокетливую Лозовую, сильно похудевшую, но очень счастливую, что у неё ещё есть возможность дарить зрителям своё тепло и улыбку. Но, так сложилось, что люди, которые демонстрируют на сцене радость, очень замкнуты и печальны в реальной жизни. Ольга Лозовая напитывалась хорошей энергией в одиночестве, понимая, что сегодня-завтра её выступление может быть последним. Действительно была счастлива лишь на сцене.

Коллеги также отметили, что прекрасная субретка мечтала играть серьёзные роли, более драматические, но раскрыть эти стороны она не успела, хотя это было в перспективе. Несмотря ни на что, зрители обожали Ольгу, и старались посещать каждый спектакль с её участием.

У артистки остался взрослый сын, которому после этого придется сильно повзрослеть, но по словам подруги и коллеги Ольги, Анны Макаевой, сама женщина бы не хотела, чтобы о ней плакали.