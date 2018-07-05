На 93-м году жизни умер французский режиссер Клод Ланцман

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Стало известно о смерти классика французского документального кино Клода Ланцмана. Сын русских евреев‐эмигрантов прожил 92 года и пережил множество потрясений.

Клод Ланцман родился в Париже в 1925 году. Подростком он вступил в Сопротивление. После войны учился в Сорбонне, где изучал философию. В его фильмах главной темой была тема холокоста.

Он рассказывал об издевательствах и жестокости в нацистских лагерях смерти. Ланцман не стал жертвой фашистского ада на земле. Но он рассказал всему миру об страданиях людей и ужасах концлагерей.

Самая знаменитая его работа 9-часовой фильм «Шоа», рассказывающий о том, как немецкие нацисты уничтожали евреев. Картина снималась с 1974 по 1985 годы. В нее вошли свидетельства тех, кто пережил эти страшные события и смог выжить. Автор не стал использовать архивные материалы и документы, а построил фильм в жанре интервью. «Шоа» состоит из рассказов бывших узников холокоста, охранников и офицеров концлагерей, гражданских лиц, которые проживали по соседству с «фабриками смерти».

Главной профессией Ланцмана была журналистика. Он занимал пост главного редактора литературно-политического журнала Les Temps Modernes.

Режиссер умер на 93-м году жизни в одной из больниц Парижа, сообщает Le Monde.