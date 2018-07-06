В парке "Фили" состоится "День семьи, любви и верности"

Сегодня, 09:52

Во время составления программы учитывались желания всех участников. Именно поэтому традиционное чаепитие в рамках проекта для старшего поколения «Московское долголетие» произойдёт на час раньше обычного - в час дня. Участников ждёт зрелищные выступления певцов и музыкантов.

А для начала Анатолий Трушкин посетит чаепитие, а чуть позже расскажет о своих монологах.

Татьяна Жемчужина порадует всех своим спектаклем. В его основу легли знаменитые на весь мир трогательные истории таких людей, как Вивьен Ли, Антуан де Сент-Экзюпери, Сергея Есенина, Эрнесто Че Гевары и других. Благодаря этому, сердца всех зрителей наполнятся и любовью, и верностью.

Уже в пять часов дня состоится грандиозный массовый концерт, и открывать его будет Наталья Соловей с тремя песнями. Далее можно будет услышать таких артистов и коллективов, как: Via Letta, Владимир Брилев, Лера Туманова, Антон Беренсон, Мария Арчер, Роман Огнев, Дарина Дьякова, голландский певец Alex Simons, музыкальный коллектив Стерео 21 и многие другие.

Организаторы также рассказали и о том, что придёт певица Валя Vioce, мульинструменталист Александр Лучков, который знаменит своими выступлениями вместе с коллективами "Манго-Манго", "Тайм Аут", "Plazma", "Крематорий" и "Несчастный случай".

На этом сюрпризы не закончились, писательница Алина Делисс споёт и подарит всем своим поклонникам диски с автографом. Как уже стало известно, Олеся Белова, которая является автором марафона "От сердца к сердцу", будет ведущей концерта. Закрытие его произойдёт под запуском сотен воздушных шаров.