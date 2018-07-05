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«На этот раз серьёзно»: Джигарханян уже не осознаёт, что происходит вокруг

Сегодня, 18:11

Здоровье Армена Борисовича значительно ухудшилось за последнее время. Об этом рассказала адвокат артиста.

Правозащитник Виталины Цымбалюк-Романовской Лариса Широкова рассказала, что здоровье Джигарханяна значительно ухудшилось из-за обострения болезней и общего истощения всего организма. По словам представителя экс-супруги артиста, на этот раз всё серьёзно.

Адвокат Цымбалюк-Романовской считает, что из-за этого Джигарханян уже год не осознаёт, что происходит вокруг него и даже не отдаёт отчёт своим действиям. По словам Широковой, Армен Борисович оценить адекватно всю ситуацию, в которую он попал из-за конфликта с бывшей супругой, уже не может.

Стоит отметить, что правозащитники Джигарханяна готовят иск в суд против Виталины Цымбалюк-Романовской. Артист старается обвинить бывшую супругу в мошенничестве. Правозащитники заявляют, что Виталина перед разводом переписала на себя почти всю недвижимость артиста, и почти все его банковские счета.

Однако многие уверенны, что за Джигарханяном стоит некий его «друг». По словам адвоката Цымбалюк-Романовской, это сообщница Армена Борисовича, и её добросовестность в вопросе денег и недвижимости очень сомнительна.

Широкова имён не называла, но пообещала, что будет отстаивать доброе имя своей звёздной клиентки, которую безнаказанно оклеветали. Адвокат добавляет, что честь, достоинство и репутацию Виталины Цымбалюк-Романовской нужно восстановить любыми способами.

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