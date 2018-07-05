Первенство на всероссийском конкурсе получили танцоры из Хабаровска

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Хабаровские танцоры тщательно готовились к всероссийскому конкурсу, хотя решились на участие в нем не сразу.

Федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла России проводит ежегодный конкурс «Майский вальс», участие в котором считается престижным в танцевальной среде. В этом году победителями стали Максим Морозов и Елизавета Рогулина из Хабаровска, которые в качестве приза получили поездку в ноябре текущего года на чемпионат мира по европейской программе спортивных бальных танцев в Вену.

Для участия в конкурсе все желающие должны были снять на видео свой вальс на военную тематику и выложить его в социальные сети. Жюри, в состав которого вошли известные спортсмены, танцоры и представители шоу-бизнеса, просмотрели все ролики и выбрали лучшие. Известно, что пара-победитель не сразу решилась на участие к данном соревновании, но после принятия решения поставили танец под «офицерский вальс». Свой танец хабаровские танцоры исполняли на фоне старых зданий, которые послужили декорациями. К съемкам привлекли и ветеранов войны, которые очень органично смотрелись в кадре.

Известно, что пара, которая исполнила танец, была создана специально для данного конкурса – ранее они танцевали с другими партнерами. Победители получили не только путевку в Вену, но и денежный приз. Второе и третье места достались парам из Москвы и Санкт-Петербурга.