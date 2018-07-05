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Еврейское кладбище стало памятником культурного наследия Воронежа

Сегодня, 03:15

Историческая архитектурная ценность объекта позволит обезопасить территорию от застройки и вандалов.

В Воронеже еврейское кладбище на переулке Малдавский, 2 стало новым памятником культурного наследия регионального значения. Соответствующее распоряжение опубликовали на портале правовой информации Воронежа вчера. Новый статус кладбище, занимающее площадь 3 га, построенное в середине XIX века, приобрело в связи с огромной исторической архитектурной ценностью старинного объекта.

Местная еврейская община постоянно поддерживает погост в надлежащем виде. Здесь регулярно проводят уборки и различные мероприятия, призванные уберечь объект от разрушительного действия времени и вандалов. Благодаря новому статусу на данной территории запрещено производить застройку, а все попытки навредить погосту будут сурово караться законом.

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