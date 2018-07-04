В США скончался известный фотограф

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Он является автором культового снимка напуганного кубинского мальчика.

Известный на весь мир фотограф Алан Диас скончался в возрасте 71 года вчера, 3 июля, в своём доме. Дочь мужчины уже успела подтвердить эту информацию.

Стоит отметить, что известный фотограф получил славу после того, как в 2001 году выиграл очень престижную Пулитцеровскую премию. Он был награждён за снимок 6-летнего кубинского мальчика Элиана Гонсалеса, который был очень испуган.

Снимок был сделан во время рейда миграционных служб США, которые разыскивали и находили кубинцев-нелегалов в штате Майами. На снимке спецагент наставляет оружие на отца и его сына. Мальчик запечатлён с испугом, а его родитель защищает малыша рукой.

Данный снимок стал одним из самых знаковых фото за всю историю Майами. Как рассказывают коллеги, Алан Диас был новостным фотографом, который обладал трудолюбием и которому нравилось раскрывать все стороны социума.