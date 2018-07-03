VistaNews.ru


В Ереване от рака скончалась советская певица Надежда Саркисян

Сегодня, 13:44

Она находилась в медицинском центре «Наири». Артистке было всего 64 года, долгое время она боролась со смертельным недугом.

Сегодня стало известно, что в Ереване в медицинском центре «Наири» скончалась Надежда Саркисян, известная советская певица. Перед смертью ее состояние здоровья, измученное борьбой с раком, резко ухудшилось, в результате потребовалась госпитализация. К сожалению, спасти звезду эстрады не удалось.

Надежда Саркисян родилась 17 октября 1954 года в Ереване. Свой творческий путь она начала в коллективе «Серпантин», откуда вышла и Лариса Долина. В 2010 году Надежду удостоили звания заслуженной артистки Армении. Свой талант звезда передала и дочери Эмме, которая выступила на «Евровидении» в 2011 году под армянским флагом. Несколько лет Саркисян вела отчаянную борьбу с раком, но это, к сожалению, часто заканчивается победой болезни.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Надежда Бабкина шокировала публику полной талией

В Ереване оппозиция заявила о 30 задержанных сторонниках

Большие брови и необычный наряд Ольги Бузовой ужаснули поклонников

Главное за неделю

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного позже станет известно о месте и дате прощания с...

«Путешествие во времени»: Мужчина переместился в 2120 год и записал видео

Шокирующие кадры показывают, насколько изменится жизнь за следующие 100 лет....

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

"Вторжение началось?": Уфологи по всему миру массово принимают сигналы НЛО

Пришельцы и гуманоиды уже совсем близко, стоит ли бояться нашествия?...

Рекомендуем