В Ереване от рака скончалась советская певица Надежда Саркисян

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Она находилась в медицинском центре «Наири». Артистке было всего 64 года, долгое время она боролась со смертельным недугом.

Сегодня стало известно, что в Ереване в медицинском центре «Наири» скончалась Надежда Саркисян, известная советская певица. Перед смертью ее состояние здоровья, измученное борьбой с раком, резко ухудшилось, в результате потребовалась госпитализация. К сожалению, спасти звезду эстрады не удалось.

Надежда Саркисян родилась 17 октября 1954 года в Ереване. Свой творческий путь она начала в коллективе «Серпантин», откуда вышла и Лариса Долина. В 2010 году Надежду удостоили звания заслуженной артистки Армении. Свой талант звезда передала и дочери Эмме, которая выступила на «Евровидении» в 2011 году под армянским флагом. Несколько лет Саркисян вела отчаянную борьбу с раком, но это, к сожалению, часто заканчивается победой болезни.