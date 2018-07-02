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Названо место похорон актрисы Ольги Лозовой

Сегодня, 17:42

В Театре музкомедии начали готовить документы для подачи на звание народной артистки России незадолго до её смерти.

Сегодня театральную и кинематографическую общественность, рядовых зрителей потрясла трагическая новость о смерти актрисы Ольги Лозовой. Причину, по которой знаменитость ушла из жизни в достаточно молодом возрасте, коллеги и близкие артистки не сообщают.

Вместе с тем с сегодня днём было названо предположительное место похорон Лозовой. Генеральный директор Театра Музыкальной комедии, где служила актриса, Юрий Шварцкопф отметил, что обряд погребения, вероятнее всего, состоится на Смоленском кладбище. В то же время он подчеркнул, что эта информация пока не точная и окончательно данный вопрос будет решён завтра, 3 июля.

Также руководитель театра рассказал о настроениях в труппе. По его словам, смерть артистки стал «нокаутом» для всех сотрудников. Шварцкопф отметил, что все знали о болезни Лозовой, но считали, что самый тяжёлый этап лечения уже пройден. Смерть актрисы стала для коллег неожиданностью. «В субботу на скорой ее увезли в больницу, а в воскресенье ее не стало», — вспоминает глава театра.

Ранее мы писали, что поклонники и коллеги шокированы смертью Лозовой.

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