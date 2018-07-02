«Слишком рано ушла»: Поклонники и коллеги шокированы смертью Ольги Лозовой

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Актрису заслуженно считали лучшей субреткой страны.

Продолжение... Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины смерти раск... Новость о смерти актрисы театра и кино Ольги Лозовой взбудоражила общественность. Зрители и поклонники, которые обожали спектакли с её участием, шокированы смертью актрисы, а коллеги высказывают слова соболезнования родным знаменитости и признаются, что не могут поверить в то, что её больше нет. Все как один признают, что актриса слишком рано ушла из жизни. Её внезапная смерть стала неожиданностью даже для тех, кто близко знал Ольгу и был осведомлён о её проблемах со здоровьем.

Днём 2 июля стало известно, что Лозовая скончалась в Санкт-Петербурге «после продолжительной болезни». Лишь недавно ей исполнилось 46 лет. Что явилось причиной смерти, не сообщается.

Ещё в июне она принимала участие в спектаклях Театра музкомедии, о чём говорят анонсы на официальных страницах учреждения. Несмотря на тяжёлую болезнь, она выходила на сцену и продолжала радовать зрителей. Лозовую заслуженно считали лучшей субреткой страны. Актриса мастерски исполняла роли веселых и хитроумных горничных, помогающих господам.