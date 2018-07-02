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Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

Сегодня, 13:58

Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного позже станет известно о месте и дате прощания с талантливой артисткой.

Вчера, 1 июля, в Петербурге умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая, о чем стало известно от представителей пресс-службы театра. В театре её навсегда запомнят актрисой с хорошим чувством юмора, настоящей любимицей публики и яркой звездой. В труппу Театра музкомедии Лозовая пришла в 1999 году. Уже скоро после первого выхода на сцену её признали настоящей находкой для музыкального театра.

За короткий промежуток времени её удалось собрать более двадцати ролей, каждую из которых зритель очень полюбил. Уже в 2004 году она получила премию на Международном конкурсе артистов в Одессе, а в 2005-м году Ольге присвоили звание «Заслуженная артистка России». Ещё спустя четыре года её наградили медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Образы Лозовой всегда были разнообразными, она не боялась экспериментировать, за что её запомнили и всегда спешили на концерт к артистке. Пока что дата и время прощания неизвестны.

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