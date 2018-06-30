С Днем рождения города вологжан поздравит группа "Пицца"

Сегодня, 15:54

Сегодня 30 июня вологжане отмечают День рождения города, которому исполнился 871 год. Главный сюрприз- выступление известной группы «Пицца», которая поздравит жителей Вологды.

Вечером на площади Революции начнется концерт. Он завершает череду праздничных мероприятий, которые проходят по всему городу в честь праздника. На концерте выступит популярная группа «Пицца». Коллективу 18 лет. Он известен исполнением песен «Пятница», «На всю планету Земля», «Оружие», «Фары». Особенно полюбился зрителям саундтрек к сериалу «Молодежка».

Главные хиты группы будут адресованы молодежной аудитории города. Ведь сейчас заканчивается вереница выпускных у школьников и студентов.