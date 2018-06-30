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В Израиле от рака умер российский мультипликатор Павел Сухих

Сегодня, 09:39

Художник скончался в возрасте 50 лет.

Российский мультипликатор Павел Сухих, известный по прозвищу «Хихус», скончался минувшей ночью в Израиле. По словам друзей и родственников, художник умер от рака. В частности, Сергей Кузнецов в своём Facebook отметил, что он длительное время вёл борьбу со смертельной болезнью, однако израильские специалисты в определённый момент сказали, что не могут помочь ему. Художник Константин Комардин в свою очередь написал на свой странице, что с «Хихусом» у него связано множество воспоминаний. Вместе они работали, веселились, творили и путешествовали. Неоднократно спорили, но всегда оставались друзьями «Создавали новые реальности, новые миры», — констатировал он.

Дата прощания с художником, как и место захоронения пока не сообщаются. Предположительно, Сухих похоронят в Израиле.

Павел «Хихус» Сухих являлся сооснователем художественной группы «Люди мертвой рыбы». Также при его активном участии был создан фестиваль комиксов «КомМиссия». Являлся идеологом проекта «Респект». Участвовал в создании фильмов «Человек в пенсне», «Kak Ya Pokhudel na 21 Gramm». Был награждён премией «Золотой орёл» за лучший анимационный фильм.

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