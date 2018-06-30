Американский режиссёр Аронофски просит привезти балет «Нуреев» в США

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По словам кинодеятеля, выступление было одним из лучших, которое он видел за последнее время.

На своей официальной странице в Facebook Даррен Аронофски написал, что недавно посетил балет Кирилла Серебренникова «Нуреев». Американский режиссёр заявил, что увиденное им было одним из лучших балетов, которые он наблюдал в последние годы.

Аронофски в своём сообщении также просит привести балет «Нуреев» в США в Нью-Йорк, это сделало бы много людей счастливыми.

Впервые премьера балета «Нуреев» состоялась 9 декабря 2017 года в Большом театре. С 26 по 28 июня были ещё показы, а следующий раз балет покажут 20 и 21 октября.

В балете «Нуреев» есть множество интересных фактов. Сам балет начинается с аукциона, где сквозной персонаж аукционист связывает всё в одно целое. Всё происходящее соответствует историческим данным из биографии Рудольфа Нуреева. После смерти танцовщика были проданы все его документы, картины и мебель. Во время балета зрители 2,5 часа наблюдают за жизнью Нуреева.

Роль Рудольфа Нуреева исполняет Владислав Лантратов. Примечательно, что он потомственный танцор. В Московскую государственную академию Лантратова взяли, когда ему было 9 лет.

Сам же композитор балета «Нуреев» Илья Демуцкий написал музыку для Параолимпийских игр в Сочи.

Кстати, сам балет нельзя назвать балетом в чистом виде. Он считается постановкой, в которой применяют оперу, драматический спектакль, шоу и кино. В «Нурееве» участвует почти весь театр, то есть и хор, и даже миманс.