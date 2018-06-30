VistaNews.ru


Американский режиссёр Аронофски просит привезти балет «Нуреев» в США

Сегодня, 09:21

По словам кинодеятеля, выступление было одним из лучших, которое он видел за последнее время.

На своей официальной странице в Facebook Даррен Аронофски написал, что недавно посетил балет Кирилла Серебренникова «Нуреев». Американский режиссёр заявил, что увиденное им было одним из лучших балетов, которые он наблюдал в последние годы.

Аронофски в своём сообщении также просит привести балет «Нуреев» в США в Нью-Йорк, это сделало бы много людей счастливыми.

Впервые премьера балета «Нуреев» состоялась 9 декабря 2017 года в Большом театре. С 26 по 28 июня были ещё показы, а следующий раз балет покажут 20 и 21 октября.

В балете «Нуреев» есть множество интересных фактов. Сам балет начинается с аукциона, где сквозной персонаж аукционист связывает всё в одно целое. Всё происходящее соответствует историческим данным из биографии Рудольфа Нуреева. После смерти танцовщика были проданы все его документы, картины и мебель. Во время балета зрители 2,5 часа наблюдают за жизнью Нуреева.

Роль Рудольфа Нуреева исполняет Владислав Лантратов. Примечательно, что он потомственный танцор. В Московскую государственную академию Лантратова взяли, когда ему было 9 лет.

Сам же композитор балета «Нуреев» Илья Демуцкий написал музыку для Параолимпийских игр в Сочи.

Кстати, сам балет нельзя назвать балетом в чистом виде. Он считается постановкой, в которой применяют оперу, драматический спектакль, шоу и кино. В «Нурееве» участвует почти весь театр, то есть и хор, и даже миманс.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Билеты на новый показ балета «Нуреев» начнут продавать в марте

СМИ: Аронофски задумался о съемках сериала и комедии

Игорь Николаев трогательно поздравил с 80-летием Илью Резника

Главное за неделю

Каравай смерти: Жителей России травят таинственными добавками в хлебе

Опасные вещества также провоцируют ожирение и рак....

«Ада не существует»: После смерти люди попадают в параллельные миры

Проповедник считает всё это сказкой, ведь в Ветхом Завете говорится совершенно...

«DH»: В Ростове НЛО предупредили людей о неизвестном

 Необычный след от полета неопознанного летающего аппарата поразил...

В Японии отчетливо сняли на видео реальный НЛО

Гуманоиды наступают на жителей Земли по всем континентам через порталы....

"Болезни съедят людей изнутри": Апокалипсис наступит в июне 2019

«Пророк Судного дня» говорит, что ждать гибели миру осталось меньше года....

Рекомендуем