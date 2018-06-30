Депутат Леонид Слуцкий вспоминает Андрея Дементьева

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«Россия простилась с Андреем Дементьевым… Трудно подобрать слова, когда уходит личность такого масштаба», – написал после похорон поэта в своем телеграм-канале депутат Леонид Слуцкий.

Поэт Андрей Дементьев скончался в Москве на 90-м году жизни. Сегодня он был похоронен на Кунцевском кладбище.

Когда умирает человек такого масштаба, яснее становится видно, какое место он занимал в нашей жизни. Размышляя о том, кем прежде всего был Андрей Дементьев, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий пишет:

«Поэт? Поэт милостью Божьей, эпоха. На его стихах выросло не одно поколение, в том числе и моё. Уверен, через сто лет наши потомки будут повторять вслед за нами: «Никогда ни о чём не жалейте вдогонку…» Гражданин? Будучи главным редактором «Юности», он вернул советскому читателю Василия Аксёнова, Владимира Войновича, Виктора Некрасова. Уже одно это было если не гражданским подвигом, то уж точно поступком. Журналист? И не просто журналист – настоящий профессионал своего дела. Вспомните хотя бы его «Виражи времени» или «Народ хочет знать».

Андрей Дементьев многие годы работал в правлении Российского Фонда Мира, председателем которого является глава международного комитета Госдумы.

«Я сегодня вспоминаю Андрея Дмитриевича как старшего товарища – мудрого, но при этом открытого и простого. Благодарен судьбе за то, что свела меня с этим выдающимся человеком. Вечная память…», – написал Леонид Слуцкий.

Андрей Дементьев родился 16 июля 1928 года в Твери. Выпустил более 40 поэтических сборников. Среди знаменитых стихотворений поэта – «Не смейте забывать учителей», «Не обижайтесь на детей», «Никогда ни о чем не жалейте вдогонку», а также знаменитые песни – «Каскадеры», «Аленушка», «Яблоки на снегу».

С 1981 года по 1992 год Андрей Дементьев был главным редактором журнала «Юность». В течение многих лет принимал участие в деятельности общественных организаций: был заместителем председателя Советского комитета защиты мира, членом Комитета по Ленинским и Государственным премиям, председателем правления Фонда реставрации старой Москвы.