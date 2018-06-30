Кобзон был обессиленным на похоронах Дементьева, едва держался на ногах

Сегодня, 06:45

Проходило прощание с известнейшим поэтом в концертном зале имени Чайковского. Были приглашены родные и близкие, и даже недавно госпитализированный в больницу певец.

Иосиф Кобзон присутствовал на похоронах своего давнего друга Андрея Дементьева. Сидел рядом с Аллой Пугач, вдовой писателя, произнес трогательную речь и подошел к гробу. Однако все это сделать ему было адски сложно. К гробу друга смог подойти лишь благодаря охраннику, а когда говорил о Дементьеве – он еле стоял, по лицу сразу заметили признаки недавнего инсульта.

Кобзон явно «сдал» - он едва держался на ногах. Мужчина был обессиленным, сильно похудел, чувствовалась огромная слабость от него.

Буквально пару лет назад певец радовался побежденному недугу – раку предстательной железы. Для этого ему заменили настоящий мочевой пузырь на искусственный. Оперировали за новыми технологиями - "кибер-нож", что удаляет опухоль точечными попаданиями. Сейчас гадают, что у него проблемы с сердцем, но Кобзон отказывается от комментариев.