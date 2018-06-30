VistaNews.ru


Кобзон был обессиленным на похоронах Дементьева, едва держался на ногах

Сегодня, 06:45

Проходило прощание с известнейшим поэтом в концертном зале имени Чайковского. Были приглашены родные и близкие, и даже недавно госпитализированный в больницу певец.

Иосиф Кобзон присутствовал на похоронах своего давнего друга Андрея Дементьева. Сидел рядом с Аллой Пугач, вдовой писателя, произнес трогательную речь и подошел к гробу. Однако все это сделать ему было адски сложно. К гробу друга смог подойти лишь благодаря охраннику, а когда говорил о Дементьеве – он еле стоял, по лицу сразу заметили признаки недавнего инсульта.

Кобзон явно «сдал» - он едва держался на ногах. Мужчина был обессиленным, сильно похудел, чувствовалась огромная слабость от него.

Буквально пару лет назад певец радовался побежденному недугу – раку предстательной железы. Для этого ему заменили настоящий мочевой пузырь на искусственный. Оперировали за новыми технологиями - "кибер-нож", что удаляет опухоль точечными попаданиями. Сейчас гадают, что у него проблемы с сердцем, но Кобзон отказывается от комментариев.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

«Пускай это всё уйдёт»: Кобзон рассказал о соперничестве с Мулерманом

Валентин Гафт шокировал общество на похоронах Табакова

Кобзон послал на «3 буквы» сотрудницу «Первого канала»

Главное за неделю

Каравай смерти: Жителей России травят таинственными добавками в хлебе

Опасные вещества также провоцируют ожирение и рак....

Гонщица Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей

Знаменитая московская гонщица Мара Багдасарян объявила о том, что продает свой...

«Ада не существует»: После смерти люди попадают в параллельные миры

Проповедник считает всё это сказкой, ведь в Ветхом Завете говорится совершенно...

«DH»: В Ростове НЛО предупредили людей о неизвестном

 Необычный след от полета неопознанного летающего аппарата поразил...

В Японии отчетливо сняли на видео реальный НЛО

Гуманоиды наступают на жителей Земли по всем континентам через порталы....

Рекомендуем