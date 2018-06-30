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Новая загадочная картина Репина рассорила искусствоведов

Сегодня, 00:45

Полотно оказалось на реставрации академика Андрея Осетрова, который под слоем пыли и пятен обнаружил подпись величайшего художника. После этого портрет артиста Александринского театра Василия Самойлова отправляли на несколько экспертиз.

Новая загадочная картина Ильи Репина серьезно рассорила искусствоведов, ведь некоторые эксперты не смогли согласиться с выводами специалистов. По их утверждениям, мазки на полотне не характерны для художника, однако многие факторы действительно говорят о возможной принадлежности картины художественному наследию именно Репина.

Подлинность картины подтвердили сотрудники Музея-усадьбы Репина «Пенаты», а также представители центра экспертиз. Более того, Репин и Самойлов были товарищами, поэтому художник вполне мог написать портрет друга, который таинственным образом оказался на руках у обычного гражданина, который и принес полотно на реставрацию, не зная о громком авторстве.

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