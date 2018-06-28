Бородатый танцор на каблуках затмил девушек Воронежа

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Молодой мужчина в зеленых лосинах показал девушкам, как нужно правильно двигаться. Танцор станцевал под хит Киркорова «Цвет настроения синий».

На сегодняшний день танец в стиле Vogue является очень популярным направлением. Этот стиль характерен эмоциональностью, быстрыми движениями и перекатываниями по полу. Также недавний хит Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий» тоже успел стать популярным, и играет почти во всех заведениях. Бородатый танцор на каблуках решил соединить два модных направления, и станцевал именно под эту песню.

Результатом своего творения молодой человек, который затмил девушек Воронежа, поделился в соцсетях. Подписчики оценили видео, подчеркнув, что мужчина двигается лучше девушек, которые танцуют позади него. Артист сумел показать все эмоции, которые вызывает у него танец и песня.