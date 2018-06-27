VistaNews.ru


Дочь Эдуарда Изотова рассказала о жизни отца в тюрьме и психбольнице

Сегодня, 17:49

Перенеся за решёткой несколько инсультов и операций, на свободе актёр впал в сильную депрессию. Его супруга Ирина решила вылечить мужа, но всё закончилось печально.

Эдуард Изотов стал известным благодаря роли Иванушки в фильме «Морозко», но в 1983 году он пропал с экранов из-за ареста. Его поймали в 1983 году, когда он старался обменять доллары на рубли. После этого он провёл три года в тюрьме и такой удар он так и не пережил.

Перед освобождением Изотов перенёс несколько инсультов и операций. После этого звезда экранов оказался на инвалидной коляске. Ролей ему никто конечно же не давал, а последние годы он и вовсе провёл в психбольнице.

Сейчас же дочь Изотова Вероника рассказала о жизни отца. По словам женщины, он был всегда законопослушным человеком. Официальная версия гласит, что актёр с супругой меняли деньги, чтобы построить дачу, но в СССР это всё было запрещено. Их арестовали в кафе. Тогда жена Изотова и активисты даже собирали подписи. Это всё происходило уже после развода.

В тюрьме Эдуард Изотов впал в депрессию и сильно изменился. По словам Вероники, его подставила супруга со своим экс-мужем. Когда происходил обмен долларов, все деньги были именно у актёра в сапоге.

После тюремного срока жена Изотова Ирина отправила его на лечение в психбольницу. Мужчина сильно просил его забрать, но этого не произошло. В итоге Изотов скончался в клинике, так и не получив больше ролей.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Открылась тайна ужасной гибели звезды "Морозко"

В Воронеже ответственной за метро станет депутат и экс-банкир

Александр Балуев провел детство в шкафу

Главное за неделю

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее окружение футболиста обсуждает его возможный выход...

Гонщица Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей

Знаменитая московская гонщица Мара Багдасарян объявила о том, что продает свой...

«Портал в другой мир или кокон Чужого»: Загадочный объект вырос в стене из ниоткуда

Мерзкое образование на стене пугает женщину, которая не пускает в комнату...

Каравай смерти: Жителей России травят таинственными добавками в хлебе

Опасные вещества также провоцируют ожирение и рак....

Рыбаки выловили с берега в Техасе гигантскую акулу-людоеда

Огромный морской хищник поджидал в проливе Сан-Луис толпы детей и взрослых,...

Рекомендуем