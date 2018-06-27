Дочь Эдуарда Изотова рассказала о жизни отца в тюрьме и психбольнице

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Перенеся за решёткой несколько инсультов и операций, на свободе актёр впал в сильную депрессию. Его супруга Ирина решила вылечить мужа, но всё закончилось печально.

Эдуард Изотов стал известным благодаря роли Иванушки в фильме «Морозко», но в 1983 году он пропал с экранов из-за ареста. Его поймали в 1983 году, когда он старался обменять доллары на рубли. После этого он провёл три года в тюрьме и такой удар он так и не пережил.

Перед освобождением Изотов перенёс несколько инсультов и операций. После этого звезда экранов оказался на инвалидной коляске. Ролей ему никто конечно же не давал, а последние годы он и вовсе провёл в психбольнице.

Сейчас же дочь Изотова Вероника рассказала о жизни отца. По словам женщины, он был всегда законопослушным человеком. Официальная версия гласит, что актёр с супругой меняли деньги, чтобы построить дачу, но в СССР это всё было запрещено. Их арестовали в кафе. Тогда жена Изотова и активисты даже собирали подписи. Это всё происходило уже после развода.

В тюрьме Эдуард Изотов впал в депрессию и сильно изменился. По словам Вероники, его подставила супруга со своим экс-мужем. Когда происходил обмен долларов, все деньги были именно у актёра в сапоге.

После тюремного срока жена Изотова Ирина отправила его на лечение в психбольницу. Мужчина сильно просил его забрать, но этого не произошло. В итоге Изотов скончался в клинике, так и не получив больше ролей.