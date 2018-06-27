«Тихая пристань»: Джигарханян намерен воссоединиться в США с первой женой

Сегодня, 17:40

Такое сенсационное заявление сделала «перебежчица» из стана Цымбалюк-Романовской адвокат Элина Мазур. Гнусная история, недостойная великого артиста, продолжает раскручиваться помимо его воли.

Мазур недвусмысленно заявила, что Армен Джигарханян после всех треволнений нашел себе «тихую пристань» и готов воссоединиться в США со своей первой женой Татьяной Власовой. Сама Татьяна Сергеевна не подтверждает это заявление, как, впрочем, и Армен Борисович. Личность Мазур весьма специфична и в скандале, запятнавшем образ всенародно любимого актера, эта особа, сыграла большую, негативную роль.

Ранее Мазур была на стороне аферистки Цымбалюк, однако, после судебных решений, резко поменяла свою точку зрения и начала называть себя «доверенным лицом» Джигарханяна. Тем не менее, любые слова этой дамы стоит делить на 100, так как она неоднократно была поймана на лжи, фальсификациях и мерзких сплетнях. Коллеги Джигарханяна, друзья и многочисленные поклонники просят не верить дамам, которые ранее были близки с его молодой женой.