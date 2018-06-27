Звезда «Гарри Поттера» признался в смерти сразу двоих детей

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Звезда «Гарри Поттера» Уорик Дэвис, который сыграл в фантастическом фильме профессора Филиуса Флитвика, рассказал о страшном горе, которое произошло в его семье. Актер признался, что он с супругой потеряли сразу двоих детей.

Актер Уорик Дэвис и его жена Саманта трагически потеряли своих первых двух сыновей, которые унаследовали у родителей две формы карликовости, что оказалось фатальным. Дэвис рассказал, что первенцем у него был сын, который скончался в младенчестве из-за генетической аномалии. Спустя 19 месяцев пара потеряла еще одного новорожденного мальчика по этой же причине.

Сейчас Уорик Дэвис с супругой имеют полноценную семью. У пары есть 21-летняя дочь и 15-летний сын, у которых нет проблем со здоровьем за исключением карликовости.