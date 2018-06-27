VistaNews.ru


Звезда «Гарри Поттера» признался в смерти сразу двоих детей

Сегодня, 13:59

Звезда «Гарри Поттера» Уорик Дэвис, который сыграл в фантастическом фильме профессора Филиуса Флитвика, рассказал о страшном горе, которое произошло в его семье. Актер признался, что он с супругой потеряли сразу двоих детей.

Актер Уорик Дэвис и его жена Саманта трагически потеряли своих первых двух сыновей, которые унаследовали у родителей две формы карликовости, что оказалось фатальным. Дэвис рассказал, что первенцем у него был сын, который скончался в младенчестве из-за генетической аномалии. Спустя 19 месяцев пара потеряла еще одного новорожденного мальчика по этой же причине.

Сейчас Уорик Дэвис с супругой имеют полноценную семью. У пары есть 21-летняя дочь и 15-летний сын, у которых нет проблем со здоровьем за исключением карликовости.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Денис Матросов признался в насилии от экс-супруги из-за детей

В Мичигане студент расстрелял родителей из оружия отца-полицейского

Актер из «Гарри Поттера» признался, что отойти от славы ему помог спорт

Главное за неделю

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее окружение футболиста обсуждает его возможный выход...

Гонщица Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей

Знаменитая московская гонщица Мара Багдасарян объявила о том, что продает свой...

«Портал в другой мир или кокон Чужого»: Загадочный объект вырос в стене из ниоткуда

Мерзкое образование на стене пугает женщину, которая не пускает в комнату...

«Смертельная рыбалка»: Морские монстры окружили семью в Мексиканском заливе

Семья рыбаков чудом пережила незабываемую встречу с крупнейшей в мире хищной...

Каравай смерти: Жителей России травят таинственными добавками в хлебе

Опасные вещества также провоцируют ожирение и рак....

Рекомендуем