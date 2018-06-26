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В Лондонской галерее за Bitcoinы продали часть картины Уорхола

Сегодня, 21:04

В Лондонской галерее прошел аукцион, участники которого рассчитывались за сделанные приобретения в Bitcoin, Ethereum или Maecenas. Первый лот уникального аукциона - «14 маленьких электрических стульев», созданная Энди Уорхолом.

Первые и пока единственные в мире публичные торги состоялись 20 июня. Их уникальность заключается в том, что участники получили возможность приобрести только часть картины, созданной Уорхолом в 1980 году, а расчет был произведен в криптовалюте через платформу Maecenas.

С молотка ушли 49% произведения искусства, за которые заплатили 5,6 млн долларов или 903,65 BTC. Таким образом, покупатели имеют законные права только на часть картины, но сохранят право собственности даже в случае повторных торгов.

Организаторы аукциона поставили перед собой цель провозгласить о всеобщей доступности к шедеврам мирового искусства.

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