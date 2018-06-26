Собянин сообщил о реконструкции исторического штиля на павильон «Казахстан»

Сегодня, 21:01

О такой радостной новости мэр Москвы сообщил у себя в микроблоге.

История штиля уходит в конец 30-х годов 20 столетия, а построили изначальную версию в 1937 году. В конце 60-х павильон и вовсе потерял свой облик. И в 2017 решено было вернуть его на прежнее место.

Собянин сообщил москвичам о реконструкции исторического штиля на 11-й павильон под названием «Казахстан». Как сообщается, то штиль будет в виде восьмигранника, вверху – пятиконечная звезда. Высота равна 9 метрам и вес 1 500 кг. Само основание было сделано на заводе, а украшали вручную. Декорациями, кстати, будут колосья и элементы цветов.

В Москве сейчас активно возвращают утерянные «в истории» памятки культуры.