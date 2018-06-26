VistaNews.ru


Собянин сообщил о реконструкции исторического штиля на павильон «Казахстан»

Сегодня, 21:01

О такой радостной новости мэр Москвы сообщил у себя в микроблоге.

История штиля уходит в конец 30-х годов 20 столетия, а построили изначальную версию в 1937 году. В конце 60-х павильон и вовсе потерял свой облик. И в 2017 решено было вернуть его на прежнее место.

Собянин сообщил москвичам о реконструкции исторического штиля на 11-й павильон под названием «Казахстан». Как сообщается, то штиль будет в виде восьмигранника, вверху – пятиконечная звезда. Высота равна 9 метрам и вес 1 500 кг. Само основание было сделано на заводе, а украшали вручную. Декорациями, кстати, будут колосья и элементы цветов.

В Москве сейчас активно возвращают утерянные «в истории» памятки культуры.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Москве на ВДНХ павильон «Космос» откроют в марте после реконструкции

В Красноярском крае установили дорогостоящий павильон-призрак

В Москве появятся флагманские центры госуслуг в 2018 году

Главное за неделю

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее окружение футболиста обсуждает его возможный выход...

Гонщица Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей

Знаменитая московская гонщица Мара Багдасарян объявила о том, что продает свой...

«Портал в другой мир или кокон Чужого»: Загадочный объект вырос в стене из ниоткуда

Мерзкое образование на стене пугает женщину, которая не пускает в комнату...

«Смертельная рыбалка»: Морские монстры окружили семью в Мексиканском заливе

Семья рыбаков чудом пережила незабываемую встречу с крупнейшей в мире хищной...

Рыбаки выловили с берега в Техасе гигантскую акулу-людоеда

Огромный морской хищник поджидал в проливе Сан-Луис толпы детей и взрослых,...

Рекомендуем