VistaNews.ru


Парк «Зарядье» в Москве вошел в шорт-лист архитектурной премии WAF

Сегодня, 19:31

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Парк является молодым построением в столице – ему меньше года.

Собянин поделился в социальных сетях радостными новостями: парк «Зарядье» в Москве вошел в шорт-лист архитектурной премии WAF, которая является настолько престижной, что ее сравнивают с «Оскаром».

Постройка уже была замечена в мировых конкурсах. Победил в номинации «Лучший проект в области общественных пространств» премии ArchDaily, также номинировался и на MIPIM Awards 2018. В этом же конкурсе «Зарядье» предстоит побороться с 200 соперниками - объектами в 31 номинации.

Недавно парк принимал праздник исландских болельщиков #TeamIceland.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Парк "Зарядье" в Москве не будет работать в субботу из-за плановых работ

В конце февраля будет открыта ледяная пещера в «Зарядье»

В парке «Зарядье» москвичи увидят новый аттракцион «Полет над Россией»

Главное за неделю

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее окружение футболиста обсуждает его возможный выход...

Гонщица Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей

Знаменитая московская гонщица Мара Багдасарян объявила о том, что продает свой...

«Портал в другой мир или кокон Чужого»: Загадочный объект вырос в стене из ниоткуда

Мерзкое образование на стене пугает женщину, которая не пускает в комнату...

«Смертельная рыбалка»: Морские монстры окружили семью в Мексиканском заливе

Семья рыбаков чудом пережила незабываемую встречу с крупнейшей в мире хищной...

Рыбаки выловили с берега в Техасе гигантскую акулу-людоеда

Огромный морской хищник поджидал в проливе Сан-Луис толпы детей и взрослых,...

Рекомендуем