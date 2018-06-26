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Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Парк является молодым построением в столице – ему меньше года.

Собянин поделился в социальных сетях радостными новостями: парк «Зарядье» в Москве вошел в шорт-лист архитектурной премии WAF, которая является настолько престижной, что ее сравнивают с «Оскаром».

Постройка уже была замечена в мировых конкурсах. Победил в номинации «Лучший проект в области общественных пространств» премии ArchDaily, также номинировался и на MIPIM Awards 2018. В этом же конкурсе «Зарядье» предстоит побороться с 200 соперниками - объектами в 31 номинации.

Недавно парк принимал праздник исландских болельщиков #TeamIceland.