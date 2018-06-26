Лоза: Дементьев работал до последнего, не почивал на лаврах

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На 90-м году жизни скончался поэт Андрей Дементьев. Певец Юрий Лоза рассказал, что был близко знаком с покойным.

Певец рассказал, что много времени провел в обществе Андрея Дементьева, находясь вместе на различных телевизионных передачах, порой занимали даже общую гримерку. В это время они общались на различные темы. Лоза отметил, что мэтр до последнего периода своей жизни сохранял остроту и живость ума, был полон мыслей и идей, не почивал на лаврах, а работал; порой мог дать фору и молодому. Юрий Лоза говорит, что порой и сам завидовал работоспособности поэта, так как у самого не всегда хватало сил, например на долгие ожидания начала какой-то передачи.

Более 50 поэтических сборников общим тиражом более 300 тысяч экземпляров, десятки песен – вот неполное творческое наследие Андрея Дементьева. Его стихотворение «Никогда ни о чем не жалейте вдогонку» знает, наверное, каждый. Написаны десятки песен на его слова, например, «Отчий дом» (исполнитель – София Ротару), «Яблоки на снегу» (Михаил Муромов), «Лебединая верность», «Аленушка», «Баллада о матери» и многие другие. Композиторы, сотрудничавшие с Андреем Дементьевым – тоже корифеи советской эстрады: Раймонд Паулс, Никита Богословский, Евгений Дога и другие.

Кроме литературной деятельности Андрей Дмитриевич долгое время работал в журнале «Юность», был заместителем главного редактора, а позднее, в течение многих лет – и главным редактором. Был теле- и радиоведущим и даже в свои 89 лет вел радиопередачу «Виражи времени», ездил с творческими встречами, был председателем жюри поэтических фестивалей.

Супруга поэта Анна Пугач сообщила, что покойный высказывал пожелание быть похороненным на родине, в Твери.