Память поэта Андрея Дементьева увековечат в Москве

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Власти Москвы считают, что такой человек достоин, чтобы москвичи помнили о нём.

В Москве раздумывают о том, чтобы установить памятник в столице в честь Андрея Дементьева, который скончался сегодня на 90-м году жизни. Память поэта увековечат, возможно, с помощью мемориальной доски.

В настоящее время по данной теме ещё идёт дискуссия. Есть несколько вариантов, но тот факт, что москвичи должны помнить о выдающемся литераторе, никто не оспаривает. В настоящее время члены московской комиссии по монументальному искусству рассматривают предложения инициаторов данного проекта. Там заявили, что Дементьев был достойным человеком и гуманистом. Что же появится в честь Дементьева в Москве: памятник или мемориальная доска, пока не известно. В комиссии отметили ,что конечный проект будет зависеть от заявителя. Как известно, Дементьев умер, не дожив до своего 90-летия меньше месяца, 26 июня. О его смерти сообщили родственники.