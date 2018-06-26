Союз писателей России назвал Дементьева настоящим русским литератором

Сегодня, 18:09

Сегодня не стало величайшего российского поэта современности. Кончину прокомментировал секретарь правления Союза, Александр Бобров.

Союз писателей России прокомментировал смерть Дементьева, рассказав обо всех достоинствах мужчины, и что потеряла российская публика.

Бобров назвал его настоящим русским литератором, так как он был поистине во многом талантлив. Писатель написал тексты к известным песням для народа, а также руководил Тверским Домом поэзии.

Председатель заметил, что сейчас в современном искусстве один непрофессионализм, в то время как у Дементьева было понимание слова, взаимосвязь с публикой.

Союз писателей точно высказался, что замолчал еще один «певчий» голос. Поэтому это огромная утрата для многочисленных поклонников поэта, а также для культурной ценности России.

«Баллада о матери» , «Аленушка» и другие песни, которые знает каждый второй россиянин – тексты к ним принадлежат именно «певчему голосу» России.