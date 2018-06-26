«Великий. Любимый. Народный»: Мария Кожевникова вспомнила о последней встрече с Андреем Дементьевым

Сегодня, 17:18

Актриса на смерть поэта написала скорбный пост в соцсети. Мария поблагодарила Андрея Дмитриевича за «свет, чистоту и любовь, которые он нес в этот мир».

Она вспомнила свою последнюю встречу с Дементьевым в Останкино. Рассказала, что помнит каждое сказанное поэтом слово. Та встреча произвела на актрису настолько большое впечатление, что она не стала об этом писать в интернете. Решила память об этой встрече оставить для себя, как глубоко личное. Тем не менее, поведала, как Дементьев высоко отзывался о ее киноролях, о ее политической позиции, как тепло говорил о ее детях. «Ваша доброта и улыбка навсегда со мной! Вечная память», - заканчивает свой пост Кожевникова.

Поэт Андрей Дементьев долгое время возглавлял журнал «Юность». Его перу принадлежат тексты многих популярных песен. Он выпустил десятки поэтических сборников. Поэт не дожил двадцать дней до своего 90-летия.