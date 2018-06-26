Имя Андрея Дементьева присвоено поэтическому конкурсу

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Музей Победы, организующий поэтический конкурс «Поэзия Победы», присвоил конкурсу имя Андрея Дементьева.

Советский поэт, теле- и радиоведущий возглавлял жюри этого конкурса. 26 июня 2018 года поэта не стало, и, скорбя об утрате для всей страны, для ее культуры, жюри конкурса посвящает его памяти поэта.

По итогам конкурса будет издан сборник лучших стихов, посвященный Андрею Дементьеву, сказал директор Музея Победы Александр Школьник.

Андрей Дементьев скончался в возрасте 89 лет. В течение многих лет он был главным редактором журнала «Юность». Член Союза писателей СССР, лауреат Государственной премии СССР.

Родился Андрей Дмитриевич в Твери. В юности занимался спортом, хотел поступать в военно-медицинскую академию, но не был принят, как член семьи репрессированного. Удалось каким-то чудом поступить в институт международных отношений, но закончить его по причине биографии также не удалось, продолжал обучение Андрей в тверском пединституте, а затем – в Литературном институте им. Горького в Москве.

Дебют на литературном поприще у Андрея Дементьева состоялся в 1948 году. С тех пор издано более 50 стихотворных сборников поэта. На стихи поэта написаны десятки песен, которые исполняли популярные исполнители.